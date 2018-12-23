Украинский биатлонист назвал причину неудач мужской команды в Кубке мира: опубликовано видео

Биатлонист сборной Украины Дмитрий Пидручный раскритиковал сервисеров, которые готовят лыжи для спортсменов, обвинив их в неудачах национальной команды. Об этом Пидручный заявил в прямом эфире после масс-старта в Нове Место, в котором он занял 17 место.

Слова Пидручного опубликовала страница UA:Биатлон в Facebook.

"Гонка сегодня просто ужасная! Даже тренировочные лыжи лучше ехали, чем сейчас. За сезон много хочется чего сказать о лыжах, что в три этапа лишь один раз сервисеры угадали со смазкой. Лыжи вчера также были не супер, а какие-то посредственные. А сегодня — просто ужас! Набрали в сервис-бригаду каких любителей по непонятной страны, которые ничего не делают. Каждый раз приходишь, жалуешься им на лыжи, а они говорят, что "вы просто спортсмены такого уровня.

Почему в прошлом году мы могли на равных бороться с другими спортсменами и где-то за сезон 1-2 раза были плохие лыжи. А здесь — один раз за полсезона хорошие лыжи. Просто нет слов, как готовят лыжи и ищут после каждой гонки виновных, кроме себя! Просто ужас!" - сказал Пидручный.

Ранее "Апостроф" сообщал, что две украинские биатлонистки вошли в топ-20 в масс-старте на Кубке мира.