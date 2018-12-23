Украинский биатлонист вошел в топ-20 в масс-старте на Кубке мира

В чешском городе Нове Место завершилась гонка с массовым стартом среди мужчин. Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, допустивший два промаха и занявший 17 место.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе, завершивший 15-километровую дистанцию за 37 минут 25 секунд, не допустив ни одного промаха. Вторым стал француз Кентен Фийон-Майе, третье место у представителя России Евгения Гараничева.

Стоит отметить, что Бе на данный момент выиграл все гонки в Нове Место и лидирует в общем зачете.

Также в гонке принимал участие украинец Артем Прима, который промахнулся семь раз и в итоге финишировал на 27 месте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Пидручный занял шестое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.