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Бывший игрок "Динамо" может вернуться в киевский клуб

понедельник, 24 декабря 2018, 16:45

Украинский защитник ПАОКа Евгений Хачериди может перейти в киевское "Динамо".

Об этом сообщает греческое издание Fueled with sports.

По данным издания, футболист в данный момент находится в Киеве и ведет переговоры с "Динамо".

31-летний Хачериди выступает за ПАОК с лета 2018 года и провел за клуб 11 матчей. Его зарплата является одной из самых высоких в ПАОКе, поэтому клуб готов с ним расстаться.

Напомним, что Хачериди ранее выступал за "Динамо" на протяжении 11 лет. В составе киевского клуба он трижды становился чемпионом Украины, а также дважды выиграл Кубок Украины. За сборную Украины сыграл 51 матч и забил три гола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" отказалось от продажи новогодних сувениров со свиньями из-за фанатов.

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