Украинские биатлонисты примут участие в Рождественской гонке

29 декабря в немецком Гельзенкирхене состоится традиционная Рождественская гонка по биатлону.

В ней примут участие украинские спортсмены Юлия Джима и Артем Прима. Для Примы Рождественская гонка станет первой в карьере.

В соревновании примут участие 10 пар:

1. Дениз Херманн и Симон Шемп (Германия);

2. Ванесса Хинц и Эрик Лессер (Германия);

3. Лиза Тереза Хаузер и Доминик Ландентингер (Австрия);

4. Доротея Вирер и Лукас Хофер (Италия);

5. Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин (Россия);

6. Юлия Джима и Артем Прима (Украина);

7. Анаис Бескон и Эмильен Жакелен (Франция);

8. Вероника Виткова и Михал Крчмарж (Чехия);

9. Фуюки Татидзаки и Микито Татидзаки (Япония);

10. Дарья Домрачева (Беларусь) и Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский биатлонист назвал причину неудач мужской команды в Кубке мира.