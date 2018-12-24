Украинские биатлонисты примут участие в Рождественской гонке

29 декабря в немецком Гельзенкирхене состоится традиционная Рождественская гонка по биатлону.
В ней примут участие украинские спортсмены Юлия Джима и Артем Прима. Для Примы Рождественская гонка станет первой в карьере.
В соревновании примут участие 10 пар:
1. Дениз Херманн и Симон Шемп (Германия);
2. Ванесса Хинц и Эрик Лессер (Германия);
3. Лиза Тереза Хаузер и Доминик Ландентингер (Австрия);
4. Доротея Вирер и Лукас Хофер (Италия);
5. Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин (Россия);
6. Юлия Джима и Артем Прима (Украина);
7. Анаис Бескон и Эмильен Жакелен (Франция);
8. Вероника Виткова и Михал Крчмарж (Чехия);
9. Фуюки Татидзаки и Микито Татидзаки (Япония);
10. Дарья Домрачева (Беларусь) и Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия).
Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский биатлонист назвал причину неудач мужской команды в Кубке мира.