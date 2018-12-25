Вдохновил пример другого бразильца: стало известно о желании лидера "Шахтера" стать украинцем

Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили хочет принять украинское гражданство и выступать за сборную Украины.

Об этом сообщил ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык.

"Вполне возможно, что уже в ближайшее время Исмаили примет украинское гражданство. Близкие к нему люди говорят, что он серьезно рассматривает эту возможность. Он очень надеялся получить вызов в сборную Бразилии, но получив его, не был заигран за сборную. Поэтому источники говорят, что Исмаили готов принять украинское гражданство и конкурировать за попадание в сборную Украины. Пример Марлоса вдохновил его", - сказал Цыганык.

Отметим, что Исмаили единственный раз вызывался в сборную Бразилии в марте этого года, однако в товарищеских матчах против сборных России и Германии на поле не выходил. Таким образом, защитник еще может надеть футболку другой сборной.

Напомним, Исмаили выступает за "Шахтер" с 2013 года.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Исмаили возглавил рейтинг самых дорогих игроков чемпионата Украины.