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Вдохновил пример другого бразильца: стало известно о желании лидера "Шахтера" стать украинцем

вторник, 25 декабря 2018, 19:04

Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили хочет принять украинское гражданство и выступать за сборную Украины.

Об этом сообщил ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык.

"Вполне возможно, что уже в ближайшее время Исмаили примет украинское гражданство. Близкие к нему люди говорят, что он серьезно рассматривает эту возможность. Он очень надеялся получить вызов в сборную Бразилии, но получив его, не был заигран за сборную. Поэтому источники говорят, что Исмаили готов принять украинское гражданство и конкурировать за попадание в сборную Украины. Пример Марлоса вдохновил его", - сказал Цыганык.

Отметим, что Исмаили единственный раз вызывался в сборную Бразилии в марте этого года, однако в товарищеских матчах против сборных России и Германии на поле не выходил. Таким образом, защитник еще может надеть футболку другой сборной.

Напомним, Исмаили выступает за "Шахтер" с 2013 года.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Исмаили возглавил рейтинг самых дорогих игроков чемпионата Украины.

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