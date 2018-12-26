​В России расстреляли семью с детьми: фото и видео с места убийства

В Ульяновске (РФ) были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями, в том числе двух девочек 11 и 15 лет.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел 48-летней местной жительницы, ее двоих несовершеннолетних детей - девочек 15 и 11 лет, и неустановленного мужчины около 40 лет (ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - отмечает Следственное управление СК РФ по региону.

По предварительной версии следствия, убийцей является 38-летний мужчина, который несколько лет назад уже пытался убить эту семью. После первого покушения он был помещен в психиатрическую больницу на принудительное лечение. Выйдя из больницы, он вернулся на место преступления с переделанным огнестрельным оружием из которого и убил своих родственников, а потом выстрелил себе в голову.

В квартире также находился 17-летний юноша, который получил ранение в плечо. Очевидцы утверждают, что молодому человеку удалось сбежать из квартиры.

По рассказам жителей дома, где произошло преступление, найденные мертвыми мужчина и женщина были любовниками. Покойная регулярно устраивала скандалы на почве ревности своему возлюбленному. Возможно, мужчина не выдержал и застрелил свою избранницу, а затем и двух ее дочерей. После расправы он покончил с собой.

История очень запутанная. Полицейские одновременно рассматривают несколько версий произошедшего: во-первых, полагают, что это убийство на почве ревности, во-вторых, говорят, что мужчина — племянник погибшей женщины и что причины чисто родственные, в-третьих, - что это уголовник, решивший таким образом отомстить главе семейства, который в тот момент был на работе, за то, что свидетельствовал против него.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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