Косолапые: сеть развеселило фото с известными украинскими спортсменами

Сеть рассмешило фото с украинским борцом Жаном Беленюком, а также боксерами Александром Усиком и Денисом Беринчиком, которое было сделано во время церемонии награждения WWFC AWARDS 2018.

Снимок на своей странице в Instagram опубликовал серебряный призер Олимпиады-2016 Беленюк.

"Тот момент, когда Денису Беринчику удобно сидеть", - в шутку подписал фотографию украинский борец.

"Массивная охрана у Беринчика", "Какие-то вы все косолапые", "Не такой Беринчик и крутой", "И ничего сказать не может", "Жану на двух стульях можно, у него кость широкая", - комментируют фото подписчики.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в сети возмутились кровавыми развлечениями украинского чемпиона мира Василия Ломаченко.