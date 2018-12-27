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Украинский боксер стал обладателем престижнейшей награды

четверг, 27 декабря 2018, 20:50

Лучшим боксером 2018 года по версии портала Boxingtalk в рейтинге, вне зависимости от весовой категории, признан украинец Василий Ломаченко (12-1, 9 КО).

Об этом сообщает сайт Boxingtalk.

В этом году 30-летний Ломаченко провел два боя, победил Хорхе Линареса и Хосе Педрасу, и стал чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO. Второе место занял американец Теренс Кроуфорд, выступающий в полусреднем весе. Третьим стал еще один украинец Александр Усик, который в этом году стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Кроме того, в двадцатку лучших по итогам года вошел украинец Александр Гвоздик, в декабре ставший чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC.

Топ-10 лучших боксеров мира по версии Boxingtalk выглядит так:

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Александр Усик (Украина)

4. Майки Гарсия (США)

5. Эррол Спенс (США)

6. Сауль Альварес (Мексика)

7. Геннадий Головкин (Казахстан)

8. Наоя Инуэ (Япония)

9. Срисакет Сор Рунгвисай (Таиланд)

10. Кит Турман (США).

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшим боксером мира в 2018 году по версии ESPN признан Александр Усик.

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