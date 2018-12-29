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Авторитетный журнал о боксе назвал украинцев лучшими в мире: опубликовано фото

суббота, 29 декабря 2018, 11:01

Авторитетный журнал о боксе The Ring подвел итоги года, определив лучших из лучших в мире бокса по итогам 2018 года. В номинациях "Лучший боксер года" и "Лучший тренер года" победу одержали украинцы.

Лучшим боксером мира The Ring назвал абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика, а лучшим тренером года - Анатолия Ломаченко, который тренирует своего сына Василия, а также помогал Усику готовиться к чемпионским боям против Мурата Гассиева и Тони Беллью.

Фото Усика было вынесено на обложку журнала.

Что касается других номинаций, то боем года The Ring признал реванш Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, камбэком года - возвращение Тайсона Фьюри, а нокаутом года - удар от японца Наойя Инуэ в первом раунде поединка против Хуана Карлоса Пайано.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что, по версии портала BoxingTalk, лучшим боксером 2018 года стал Василий Ломаченко.

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