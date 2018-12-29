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Рождественская гонка: онлайн видео трансляция биатлона

суббота, 29 декабря 2018, 00:10

29 декабря на стадионе "Фелтинс Арена" в немецком Гельзенкирхене пройдет традиционная биатлонная Рождественская гонка.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию Рождественской гонки.

Гонка пройдет в два этапа - в 19.05 начнется масс-старт, а в 20.20 биатлонисты выйдут на старт гонки преследования, по итогам которой и будет определен победитель.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен за несколько минут до ее начала.

В Рождественской гонке примут участие десять команд. Украину представят Юлия Джима и Артем Прима.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинский биатлонист назвал причину неудач мужской команды в Кубке мира.

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