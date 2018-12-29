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Стыдно: российский чемпион мира высказался об аннексии Крыма

суббота, 29 декабря 2018, 13:06

Российский чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов из России заявил, что поддерживает Украину в вопросе Крыма.

Слова Дубова приводит сайт chess-news.ru.

Об этом Дубов сказал, отвечая на вопрос о проведении чемпионата мира в России: "Вы назвали чемпионат мира в Саудовской Аравии позорным. В Санкт-Петербург не приехали несколько украинцев – наверное, они тоже считают проведение этого чемпионата в России позорным. Как, с вашей точки зрения, решать эту проблему ФИДЕ?"..

"Безусловно, по крымскому вопросу я целиком на стороне Украины. Но противоречия нет, потому что для меня шахматы просто важнее политики. Понимаете, можно говорить про военную агрессию и так далее, но, как ни крути, Россия – это страна с огромными шахматными традициями, и они были и будут. Проведение турнира в России – это именно для шахмат неплохо. Понимаете, есть некий имидж шахмат. Можно по-разному относиться к России как к государству...

То есть я люблю свою страну, но, безусловно, в последнее время поводов для гордости у нас меньше. Это правда. Но, тем не менее, мне субъективно кажется, что имиджу шахмат не вредит проведение турнира в России. Большинство чемпионов мира по шахматам были из России. Очень много турниров в России, очень много сильных шахматистов из России…", - сказал Дубов.

"То есть в России шахматы, в принципе, на своем месте. А история – она меняется. Просто мы живем в такой период, а для истории это все ерунда. Ну пройдет лет двести, ну будет эпизод с Крымом, ну стыдно, да. Но это пройдет – а традиции останутся. И в этом плане проблемы нет", - добавил шахматист.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что ФИФА начала расследование в отношении Росии из-за Крыма.

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