Усик получил почетный приз авторитетного боксерского издания: опубликовано фото

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) получил специальный именной чемпионский пояс от авторитетного журнала The Ring. Ранее Усик был признан лучшим боксером года по версии издания The Ring.

В 2018 году 31-летний Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В этом году украинский боксер провел три поединка и одержал победы над представителем Латвии Майрисом Бриедисом, россиянином Муратом Гассиевым и британцем Тони Беллью.

Также Усика признали боксером года Yahoo Sports и ESPN.

Напомним, что лучшим тренером года был признан Анатолий Ломаченко, который помогал Усику готовиться к чемпионским боям.

Ранее "Апостроф" публиковал слова Усика, который поблагодарил Анатолия и Василия Ломаченко.