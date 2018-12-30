РУС. | УКР.

воскресенье, 30 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 декабря

21:04
Новогодние заторы и очереди: украинцы массово "штурмуют" магазины
20:36
Еще один 200-й: в сети показали очередного ликвидированного боевика ЛНР
20:35
Усик получил почетный приз авторитетного боксерского издания: опубликовано фото
19:55
Захват украинских моряков: семьи пленных получили денежную помощь
19:40
Фанаты итальянского клуба ярко поддержали футболиста, которого оскорбили расисты: опубликовано видео
19:35
Сутки на Донбассе: в ООС поделились хорошими новостями
19:03
В Ивано-Франковске застрелили криминального авторитета: фото и видео
18:41
Захотел диалога: Путин написал Трампу письмо
18:30
Непобедимый американский боксер бросил вызов Ломаченко
18:18
Будет влажно: стала известна погода в новогоднюю ночь
18:13
Известный украинский телеведущий повеселил пародией на культовый новогодний фильм
17:38
Умерла актриса, снимавшаяся в сериале "Друзья"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Усик получил почетный приз авторитетного боксерского издания: опубликовано фото

воскресенье, 30 декабря 2018, 20:35

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) получил специальный именной чемпионский пояс от авторитетного журнала The Ring. Ранее Усик был признан лучшим боксером года по версии издания The Ring.

В 2018 году 31-летний Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В этом году украинский боксер провел три поединка и одержал победы над представителем Латвии Майрисом Бриедисом, россиянином Муратом Гассиевым и британцем Тони Беллью.

Также Усика признали боксером года Yahoo Sports и ESPN.

Напомним, что лучшим тренером года был признан Анатолий Ломаченко, который помогал Усику готовиться к чемпионским боям.

Ранее "Апостроф" публиковал слова Усика, который поблагодарил Анатолия и Василия Ломаченко.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Усик, бокс

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Новогодний Киев с высоты: опубликованы эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ливерпуль - Арсенал - 5:1 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Рома - 1:0 Хроника матча

Реал - Аль-Айн - 4:1 Хроника матча, видео голов

Почему "Шахтер" победит немецких "орлов": главные "за" и "против"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: