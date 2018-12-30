Украинский суперчемпион мира сделал заявление о команде Ломаченко: опубликовано фото

Украинец Александр Усик, который был признан боксером года авторитетным журналом The Ring, поблагодарил своего соотечественника боксера Василия Ломаченко, а также его отца тренера Анатолия Ломаченко.

Об этом Усик написал в своем Instagram.

"Хочу выразить благодарность всем, кто меня поддерживает, всем тем людям и организациям, которые выбрали меня, огромное всем спасибо. И отдельная благодарность команде Ломаченко. И Анатолию Николаевичу. Слава Богу за все", - написал Усик.

Напомним, что 31-летний Усик в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе победив латыша Майриса Бриедиса и россиянина Мурата Гассиева. Затем украинец защитил свои титулы одержав победу в бою с британцем Тони Беллью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшим боксером года по версии портала Boxingtalk признан украинец Василий Ломаченко.