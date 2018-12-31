Известный украинский футболист перешел в команду Реброва в Европе: фото

Украинский полузащитник Игорь Харатин перешел из луганской "Зари" в венгерский "Ференцварош", который возглавляет украинец Сергей Ребров.

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".

Харатин подписал контракт на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.

По неофициальной информации, "Ференцварош" заплатил за Харатина 600 тысяч евро. Также предусмотрены бонусы.

"Я ранее уже работал с Сергеем Ребровым, с нетерпением жду совместной работы с ним. Хочу прогрессировать и показывать только лучшую игру", - отметил Харатин, который под руководством Реброва играл в "Динамо".

Отметим, что за "Ференцварош" уже выступает один украинец - полузащитник Иван Петряк.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что испанский клуб всерьез нацелился на известного украинского нападающего.