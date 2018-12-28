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Испанский клуб всерьез нацелился на известного украинского футболиста

пятница, 28 декабря 2018, 17:52

Испанская "Малага" заинтересована в трансфере украинского нападающего Евгения Селезнева.

Об этом сообщает испанское издание AS.

Отмечается, что Селезнев является приоритетным вариантом для "Малаги" в зимнее трансферное окно. В подписании украинца заинтересован лично главный тренер испанского клуба Хуан Муньис.

Таким образом, "Малага" попытается перехватить Селезнева у турецкого "Галатасарая".

Препятствием для этого трансфера может стать то, что "Малага" пока не может сойтись в финансовом вопросе с турецким клубом "Акхисар Беледие", игроком которого является Селезнев.

Отметим, что на данный момент "Малага" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании и претендует на повышение в классе, занимая в турнирной таблице третье место.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинский защитник Евгений Хачериди прокомментировал информацию о возможном трансфере в "Динамо" или "Шахтер".

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