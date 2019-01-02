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Первый громкий трансфер года: "Челси" отдал крупную сумму за экс-одноклубника Ярмоленко

среда, 02 января 2019, 13:23

Лондонский "Челси" подписал американского полузащитника "Боруссии" Кристиана Пулишича.

Об этом сообщает официальный сайт дортмундского клуба.

За талантливого 20-летнего футболиста "Челси" заплатил "Боруссии" 64 миллиона евро.

Клубы договорились о том, что Пулишич завершит текущий сезон в "Боруссии" - до лета полузащитник будет выступать за дортмундцев на правах аренды, после чего присоединится к "Челси".

"Для меня большая честь подписать контракт таким легендарным клубом, и я с нетерпением жду, когда смогу приложить все усилия, чтобы внести свой вклад в их команду игроков мирового класса", - сказал Пулишич.

Напомним, в прошлом сезоне одноклубником Пулишича по "Боруссии" был Андрей Ярмоленко.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что известный украинский футболист перешел в команду Сергея Реброва в Европе.

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