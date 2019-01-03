Не скучаю: Усик рассказал о своем отношении к оккупированному Крыму

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) заявил, что он не скучает по оккупированному Крыму.

Об этом он рассказал в интервью проекту "Сильные. С Оксаной Гнатишин".

"У меня в Крыму живут сестра, кумовья, друзья, родственники... У меня нет такого, что я скучаю по Крыму. Когда у меня получается, могу съездить, навестить, пообщаться с ними. Моя семья – это мой дом. Когда рядом нет семьи – тогда я скучаю", - сказал Усик.

Напомним, что 31-летний Усик является уроженцем Симферополя. Ранее Усику не раз задавали вопросы о статусе Крыма. Прежде он называл его "Божьим", либо остро реагировал, называя подобные вопросы "собачьими".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик получил специальный именной чемпионский пояс от авторитетного журнала The Ring.