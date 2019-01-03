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Собираюсь сделать ему больно: британский боксер бросил вызов Усику

четверг, 03 января 2019, 15:50

Британский боксер в супертяжелом весе Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) сообщил, что он хочет провести поединок с украинцем Александром Усиком (16-0, 12 КО).

Слова Уайта приводит Sky Sports.

"Усик является хорошим боксером, но он выступает не в супертяжелом весе. Если мы встретимся с ним в ринге, то это будет не бой, а война. Я сделаю поединок неудобным для него. Я собираюсь сделать ему больно. Он меньше меня, поэтому ему удается хорошо двигаться. Но у меня с Усиком будет необычный боксерский поединок", - сказал Уайт.

30-летний Уайт ранее был профессиональным кикбоксером, и стал двукратным чемпионом Великобритании в супертяжелом весе. Затем он перешел в бокс. Сейчас Уайт является обладателем поясов WBC Sliver и WBO International.

Ранее "Апостроф" публиковал слова Усика о его отношении к Крыму.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Усик, Уайт, бокс

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