Один из лидеров чемпионата Украины усилился известным футболистом

Украинский полузащитник бельгийского "Стандарда" Валерий Лучкевич продолжит карьеру в "Александрии".

Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Лучкевич вернется в Украину на правах аренды до конца сезона. При этом у "Александрии" не будет права последующего выкупа контракта игрока.

Отметим, что Лучкевич перешел в "Стандард" из "Днепра" в январе 2017 года, однако так и не сумел закрепиться в основе бельгийского клуба.

Напомним, после осенней части сезона "Александрия" располагается на третьем месте в таблице чемпионата Украины, лишь на два очка отставая от идущего вторым "Динамо".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что появились новые детали по возможному трансферу украинского форварда Евгения Селезнева в испанский клуб.