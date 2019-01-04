Трансфер известного украинского нападающего в испанский клуб: появились новые детали

Украинский нападающий Евгений Селезнев все ближе к переходу в испанскую "Малагу".

Об этом сообщает malagahoy.es.

Отмечается, что за последние несколько дней "Малага" и турецкий "Акхисар Беледие", игроком которого является Селезнев, серьезно продвинулись в вопросе трансфера, и сделка вышла на финишную прямую.

Ожидается, что украинский форвард перейдет в "Малагу" на правах аренды, которая будет рассчитана до 30 июня. За аренду испанский клуб заплатит 500 тысяч евро.

Уже в ближайшее время Селезнев должен отправиться в Испанию для прохождения медосмотра и подписания контракта с "Малагой".

Отметим, что главный тренер "Малаги" Хуан Рамос Муньис уже имеет опыт работы с Селезневым. Муньис был ассистентом Хуанде Рамоса в "Днепре", когда нападающий защищал цвета днепровского клуба.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в немецком "Шальке" приняли громкое решение по Евгению Коноплянке.