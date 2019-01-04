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Стали известны соперники "Шахтера" и "Динамо" на первых зимних сборах

пятница, 04 января 2019, 15:28

Стали известны соперники грандов украинского футбола "Шахтера" и "Динамо" на первых подготовительных сборах в зимнее межсезонье.

Об этом сообщают официальные сайты клубов.

"Шахтер" свой первый сбор проведет с 20 по 26 января в турецком Белеке. "Горняки" на этом этапе подготовки проведут два контрольных матча. 22 января "Шахтер" встретится с хорватским"Хайдуком", а 26 января - с азербайджанским "Карабахом".

"Динамо" подготовку к весенней части сезона начнет в испанской Марбелье. Киевляне в рамках сбора, который стартует 13 января, проведут матчи против немецкого "Бохума" (19 января), румынской "Стяуа" (23 января) и чешской "Спарты" (26 января).

Напомним, первые официальные матч в 2019 году и "Шахтер", и "Динамо" проведут 14 февраля, когда стартуют в плей-офф Лиги Европы.

Как сообщал "Апостроф", букмекеры оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" на победу в Лиге Европы.

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