В немецком клубе приняли громкое решение по лидеру сборной Украины

Немецкий "Шальке" готов продать одного из лидеров сборной Украины Евгения Коноплянку в зимнее трансферное окно.

Об этом немецкому изданию Bild заявил ассистент главного тренера "Шальке" Сеппо Ейкхорн.

По словам тренера, немецкий клуб открыт для предложений по трансферу украинца.

Отметим, что в текущем сезоне Коноплянка не имеет постоянной игровой практики в "Шальке". Украинец принял участие лишь в четырнадцати матчах, в которых не сумел забить ни одного гола и отличился двумя голевыми передачами.

Напомним, Коноплянка перешел в "Шальке" летом 2016 года из "Севильи". Немецкий клуб заплатил за украинца 15 миллионов евро.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что испанский клуб нацелился на украинского нападающего.