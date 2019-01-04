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В немецком клубе приняли громкое решение по лидеру сборной Украины

пятница, 04 января 2019, 09:42

Немецкий "Шальке" готов продать одного из лидеров сборной Украины Евгения Коноплянку в зимнее трансферное окно.

Об этом немецкому изданию Bild заявил ассистент главного тренера "Шальке" Сеппо Ейкхорн.

По словам тренера, немецкий клуб открыт для предложений по трансферу украинца.

Отметим, что в текущем сезоне Коноплянка не имеет постоянной игровой практики в "Шальке". Украинец принял участие лишь в четырнадцати матчах, в которых не сумел забить ни одного гола и отличился двумя голевыми передачами.

Напомним, Коноплянка перешел в "Шальке" летом 2016 года из "Севильи". Немецкий клуб заплатил за украинца 15 миллионов евро.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что испанский клуб нацелился на украинского нападающего.

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