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Футболист английского топ-клуба оконфузился после замены: сеть развеселило видео курьеза

суббота, 05 января 2019, 19:29

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес попал в курьезную ситуацию после своей замены в матче Кубка Англии против "Рединга".

Видео было опубликовано на странице EmiratesFACup в Twitter.

После замены на 64-й минуте матча Санчес случайно сел на место главного тренера "МЮ" Уле-Гуннара Сульшера. Норвежский тренер, заметив это, с улыбкой попросил Санчеса пересесть.

"СМИ напишут, что Санчес и Сульшер в огромной ссоре из-за кресел", "Он не может найти ворота, так что неудивительно, что не может найти и кресло", "Похоже, мы знаем, кого выставят на трансфер", - комментируют болельщики.

Напомним, "МЮ" одержал пятую победу в пяти матчах под руководством Сульшера.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что сеть позабавил курьез с легендой английского футбола.

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