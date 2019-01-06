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Его никто не знает: британский боксер оценил перспективы Усика в супертяжелом весе

воскресенье, 06 января 2019, 20:00

Британский боксер в супертяжелом весе Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) считает, что его бой с украинцем Александром Усиком (16-0, 12 КО) маловероятен.

Слова Уайта приводит Boxingnews24.

"Усик является хорошим боксером, но его никто не знает. Он не говорит по-английски. Мой бой с ним не будет большим поединком. Серьезные фанаты посмотрят бой Уайт - Усик, но продать его широкой публике очень сложно", - сказал Уайт.

30-летний Уайт в данный момент является обладателем поясов WBC Sliver и WBO International в супертяжелом весе. Что касается 31-летнего Усика, то он - абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Уайт готов драться с Усиком.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Уайт, Усик, бокс

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