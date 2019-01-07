Девятикратный чемпион мира по ралли бросил вызов лайнеру: опубликовано яркое видео

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб принял участие в необычном челлендже.
Во время пребывания в Перу легендарный гонщик устроил соревнования с настоящим лайнером.
Яркое видео соревнований опубликовано в YouTube.
Отметим, что именно в Перу сегодня стартует 41-я версия престижного ралли-марафона "Дакар".
Интересно, что Себастьян Леб был вынужден сняться с "Дакара"-2018. Такое решение он принял такое из-за травмы штурмана Даниэля Елены в результате аварии.
Ранее "Апостроф" сообщал, что на хоккейном чемпионате мира в Канаде произошел конфуз с российским флагом.