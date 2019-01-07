Девятикратный чемпион мира по ралли бросил вызов лайнеру: опубликовано яркое видео

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб принял участие в необычном челлендже.

Во время пребывания в Перу легендарный гонщик устроил соревнования с настоящим лайнером.

Яркое видео соревнований опубликовано в YouTube.

Отметим, что именно в Перу сегодня стартует 41-я версия престижного ралли-марафона "Дакар".

Интересно, что Себастьян Леб был вынужден сняться с "Дакара"-2018. Такое решение он принял такое из-за травмы штурмана Даниэля Елены в результате аварии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на хоккейном чемпионате мира в Канаде произошел конфуз с российским флагом.