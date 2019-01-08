Назван состав сборной Украины на этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Стал известен состав мужской и женской сборных Украины по биатлону на четвертый этап Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе с 10 по 13 января.
Об этом сообщает biathlon.com.ua.
Отмечается, что с учетом соревновательной программы этапа в Оберхофе тренерами команд было принято решение использовать расширенный вариант состава - с одним запасным.
В состав мужской сборной вошли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.
Женскую сборную представят Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко и Юлия Журавок.
В рамках этапа в Оберхофе пройдут мужские и женские спринтерские гонки, гонки преследования, а также эстафеты.
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