Хотели заработать: украинскому биатлонисту предлагали совершить спортивное преступление

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный сообщил, что его однажды просили специально плохо выступить в гонке, чтобы заработать на ставках.

Слова Пидручного приводит Youtube-канал Sport Traveller UА.

"Один раз было, но я сразу отклонил это предложение и даже его не рассматривал. Ко мне обратились через другого человека, с ним связались в соцсети, хотели как-то на этом заработать. Но для меня это нонсенс. Я в биатлоне не ради денег, а из-за личных амбиций. Моя мотивация - показывать результат, а не только бороться из-за денег", - сказал Пидручный.

27-летний Пидручный является призером этапов Кубка мира, чемпионом Европы в смешанной эстафете, серебряным призером в смешанной эстафете и бронзовым призером в спринте на зимней Универсиаде-2013.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Пидручный назвал причину неудач мужской команды в Кубке мира.