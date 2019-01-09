В чемпионате Украины произошла очередная тренерская отставка

Украинский наставник Вячеслав Грозный покинул пост главного тренера "Арсенала-Киев".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за помощь. Он приходил к нам на три месяца, но теперь наши дороги расходятся. Он идет своим путем, мы - своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент", - сказал президент клуба Ивица Пирич.

62-летний Грозный возглавил "Арсенал-Киев" 1 октября прошлого года. Под его руководством клуб одержал одну победу, однажды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. До него команду возглавлял итальянский специалист Фабрицио Раванелли.

После 18 туров "Арсенал" занимает последнее, 12 место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав всего восемь очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский полузащитник Валерий Лучкевич продолжит карьеру в "Александрии".