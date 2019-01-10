Сборная Украины по биатлону понесла серьезнейшую потерю перед этапом Кубка мира в Оберхофе

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная пропустит четвертый этап Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе.

Об этом сообщает официальный сайт федерации биатлона Украины.

Пидгрушная не сможет принять участие в соревнованиях из-за болезни. Тренерский штаб сборной Украины принял решение поберечь спортсменку и не брать ее на этап в Германии.

Напомним, что в Оберхофе пройдут гонки в дисциплинах спринт, гонка преследования и эстафета.

Таким образом, в Германии выступят Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко и Юлия Журавок.

31-летняя Пидгрушная является олимпийской чемпионкой 2014 года в эстафете, чемпионкой мира в спринте-2013.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинскому биатлонисту Дмитрию Пидручному предлагали специально плохо выступить в гонке, чтобы заработать на ставках.