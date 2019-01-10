Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского спринта в Оберхофе

Четвертый этап Кубка мира по биатлону, который принимет немецкий Оберхоф, откроет спринтерская гонка среди женщин. Она пройдет 10 января.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женского спринта в Оберхофе.

Начало гонки - в 15.30.

Плеер с видеотрансляцией гонки появится в этой новости за несколько минут до ее начала.

В спринте примут участие пять украинок: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко и Юлия Журавок.

Отметим, что в зачете спринтерских гонок у женщин в этом сезоне лидирует итальянка Доротея Вирер (146 очков), на втором месте идет Паулина Фиалкова из Словакии (122 очка), а на третьем - финка Кайса Макяряйнен (114 очков). Лучшая из украинок - Елена Пидгрушная, которая занимает восьмое место (78 очков).

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что был назван состав сборной Украины на этап Кубка мира в Оберхофе.