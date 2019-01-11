Где смотреть онлайн мужскую гонку преследования Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе 12 января состоится мужская гонка преследования.

Смотрите на "Апострофе" видео онлайн трансляцию мужской гонки преследования.

Начало гонки - в 16.00.

Прямую трансляцию мужского парсьюта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция гонки пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Первым в гонке стартует россиянин Александр Логинов, вторым - норвежец Йоханнес Бе, а третьим - швед Себастьян Самуэльссон.

Украину представят три биатлониста: Дмитрий Пидручный (стартует 25-м), Сергей Семенов (36-м) и Артем Прима (46-м).

Ранее "Апостроф" опубликовал видео мужского спринта на Кубке мира в Оберхофе.