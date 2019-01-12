Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской гонки преследования в Оберхофе

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, состоится гонка преследования среди мужчин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужской гонки преследования в Оберхофе.

Начало - в 16.00.

Плеер с видеотрансляцией гонки преследования будет доступен в этой новости за несколько минут до ее начала.

Первым в парсьюте на старт выйдет россиянин Александр Логинов, вторым - норвежец Йоханнес Бе, а третьим - швед Себастьян Самуэльссон.

За украинскую сборную выступят три биатлониста: Дмитрий Пидручный (стартует 25-м), Сергей Семенов (36-м) и Артем Прима (46-м).

Ранее "Апостроф" опубликовал видео мужского спринта на Кубке мира в Оберхофе.