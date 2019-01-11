Главный тренер "Динамо" назвал основную трансферную цель

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич назвал клубу приоритетную трансферную цель. Наставник хочет видеть в команде испанского нападающего голландского клуба "Виллем II" Франа Соля.

Об этом сообщает Sport Arena.

По данным источника, украинский клуб готов заплатить за футболиста порядка пяти миллионов евро. Также форвардом интересуется английский "Кристал Пэлас".

26-летний Соль является воспитанником мадридского "Реала" , но не провел за королевский клуб ни одного матча.

В нынешнем сезоне он провел за "Виллем II" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 6 миллионов евро. Его контракт с "Виллем II" действует до лета 2019 года, но клуб имеет опцию автоматического продления соглашения еще на год.

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