РУС. | УКР.

пятница, 11 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.90
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 января

14:10
Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций
14:04
​В сети скандал из-за беспредела полицейских в Киеве: опубликованы фото
14:01
Мальдивы объединяют: Волочкова в купальнике не по размеру встретилась с Бузовой
13:53
Европу засыпало сильнейшими за последние десятилетия снегопадами: фото и видео
13:51
В России ранили и похитили одного из организаторов убийства Вороненкова: росСМИ раскрыли подробности
13:45
В УЕФА принято важное решение по матчу "Олимпиакос" - "Динамо"
13:41
У экс-нардепа Мартыненко назвали фейком обнародованные в суде документы по офшору
13:36
Сети возмутило проведение в Киеве "шабаша коммунистов" и его требования: фото и видео
13:29
Тарута может использовать президентскую кампанию для продвижения на пост премьера – эксперт
13:20
Под Киевом двое напали на мужчину и зарезали ножом: опубликовано фото
13:18
Юго-восток начинает определяться в пользу Вилкула - политолог
13:14
Запускают в серию: появились свежие данные о мощном украинском оружии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Главный тренер "Динамо" назвал основную трансферную цель

пятница, 11 января 2019, 12:55

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич назвал клубу приоритетную трансферную цель. Наставник хочет видеть в команде испанского нападающего голландского клуба "Виллем II" Франа Соля.

Об этом сообщает Sport Arena.

По данным источника, украинский клуб готов заплатить за футболиста порядка пяти миллионов евро. Также форвардом интересуется английский "Кристал Пэлас".

26-летний Соль является воспитанником мадридского "Реала" , но не провел за королевский клуб ни одного матча.

В нынешнем сезоне он провел за "Виллем II" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 6 миллионов евро. Его контракт с "Виллем II" действует до лета 2019 года, но клуб имеет опцию автоматического продления соглашения еще на год.

Ранее "Апостроф" сообщал, что полузащитник Николай Морозюк перешел из "Динамо" в турецкий "Ризеспор".

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 1:0 Хроника матча, видео гола

"Шахтеру" нужно потерпеть 1-2 года, а у "Динамо" стратегическая проблема - футбольный эксперт

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1 Хроника матча, видео голов

Ливерпуль - Арсенал - 5:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: