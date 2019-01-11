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Один из лучших теннисистов мира сделал громкое заявление со слезами на глазах: видео

пятница, 11 января 2019, 14:49

Экс-первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей заявил о решении завершить карьеру из-за постоянной боли в бедре.

Об этом Маррей сообщил на специальной пресс-конференции.

Британский теннисист не сумел сдержать слез. Уже в начале пресс-конференции Маррей расплакался и на некоторое время покинул зал.

"Чувствую себя неважно. Уже давно пытаюсь от этого избавиться. Сильная боль продолжается уже около двадцати месяцев. Я сделал уже все, что можно, чтобы привести бедро в порядок. Особо не помогло. Мне лучше, чем полгода назад, но даже при этом боль все равно сильная. Это тяжело", - сказал Маррей.

"На Austalian Open я еще сыграю. Я могу играть, просто не на том уровне, на котором хочу. Да и дело не только в уровне. Боль слишком сильная. Я просто не хочу играть в таком режиме. Я все сделал, чтобы от нее избавиться, но ничего не помогло.

В декабре во время предсезонной подготовки я поговорил со своей командой и сказал им, что не могу так продолжать. Что мне нужна какая-то конечная точка, потому что невозможно играть через боль, не понимая, когда это кончится. Я сказал ребятам, что, наверное, могу поиграть до Уимблдона, потому что именно там я хотел бы остановиться, закончить играть. Но сейчас я уже не уверен, что смогу протянуть столько. Высока вероятность, что Australian Open - мой последний турнир", - сказал теннисист со слезами на глазах.

Отметим, что летом 2017 года Маррей перенес операцию на бедре.

"У меня патологически повреждено правое бедро. Я играл через боль не один год. Операция должна была исправить ситуацию насколько это возможно. Боль после нее не уменьшилась, и все время с тех пор я борюсь с ней", - признался теннисист.

Напомним, 31-летний Маррей также является трехкратным победителем турниров "Большого шлема". Всего на его счету 47 побед на турнирах ATP.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что известный украинский теннисист серьезно пострадал от своего домашнего питомца.

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Раздел: Спорт Тема: Теннис
Теги: Маррей, теннис

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