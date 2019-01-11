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Украинский футболист передал привет россиянам, празднуя гол: опубликовано видео

пятница, 11 января 2019, 16:41

Украинский полузащитник Александр Зинченко во время празднования своего дебютного гола за "Манчестер Сити" передал привет российским геймерам.

Об этом сообщает Eurosport.ru со ссылкой на одного из геймеров Артема Нечаева.

Зинченко отпраздновал свой гол, изобразив бросок мяча в баскетбольную корзину. Так украинец передал привет известным российским игрокам в FIFA "Нечаю" и "Герману Эль Класико", которые свои голы отмечают аналогичным жестом.

"У нас на канале есть формат, в которой одна из рубрик называется "Зинченко недели", где мы ржем над ним. Он заметил и подписался. С тем пор иногда общаемся в директе.

Празднование придумал Герман, мы его с ним делаем, когда в челленджах забиваем. Зина своим жестом так поздравил Германа с днем рождения. Я уточнил после матча, правильно ли я понял адресата. Зинченко сказал, что правильно. Вчера смонтировал в "сторис" его празднование. Он ответил смайлом "класс", - рассказал "Нечай".

"Пока мы еще не встречались с Зинченко. Пытались летом в Москве пересечься во время ЧМ. Но так и не получилось. Теперь планируем пригнать к нему в Манчестер, через месяц где-то", - добавил геймер.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в Украине задержали футболиста из Крыма.

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