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В УЕФА принято важное решение по матчу "Олимпиакос" - "Динамо"

пятница, 11 января 2019, 13:45

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между греческим "Олимпиакосом" и киевским "Динамо" пройдет со зрителями. Встреча состоится 14 февраля в Пирее на стадионе "Георгиос Караискакис".

Об этом сообщает сайт "Динамо" Киев от Шурика".

Грекам грозило наказание в виде матча при пустых трибунах из-за поведения фанатов, которые в матче группового турнира с "Миланом" (3:1) зажигали на трибунах фейерверки, выбегали на поле, а также блокировали проходы. Впрочем, в УЕФА приняли решение наложить на греческий клуб штраф в размере 90 тысяч евро. Кроме того, если в ближайшие два года греческие болельщики вновь негативно проявят себя, то "Олимпиакос" точно проведет домашний матч без зрителей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич хочет видеть в команде испанского нападающего Франа Соля.

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