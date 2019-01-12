РУС. | УКР.

суббота, 12 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

12 января

15:19
​Ходят слухи о погибшем: появились новые подробности и фото взрыва на многоэтажке в Крыму
15:01
Мертвая старушка и трупы в БТРах: боевики ДНР пугают людей новыми страшилками
14:56
Чувствую себя ужасно: Полякова подхватила вирус на отдыхе в Таиланде
14:55
Кубок мира по биатлону: видео и результаты женской гонки преследования в Оберхофе
14:52
В SpaceX сделали неожиданное заявление по поводу своих сотрудников
14:50
Число погибших при взрыве в Париже резко возросло: свежие видео с места трагедии
14:28
Где смотреть онлайн женскую эстафету Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций
14:19
​Украинских водителей "порадовали" по поводу сроков льготной растаможки "евроблях"
14:16
Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
14:05
В Крыму прогремел мощный взрыв на крыше многоэтажки: фото и видео момента ЧП
13:39
Появилось видео первой минуты после смертельного взрыва в центре Парижа
13:31
В Киеве прогремел взрыв в торговом центре: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн женскую эстафету Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций

суббота, 12 января 2019, 14:28

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе 13 января пройдет женская эстафета (4х6 км).

Начало гонки - в 12.45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию женской эстафеты можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Также трансляция гонки пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Состав сборной Украины на эстафету будет известен позже.

Лидером в эстафетах на текущем этапе Кубка мира является сборная Италии (60 очков), на втором месте идет Швеция (54), третья позиция у Франции (48). Сборная Украины расположилась на восьмом месте (34).

Ранее "Апостроф" опубликовал видео мужского спринта на Кубке мира в Оберхофе.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 1:0 Хроника матча, видео гола

"Шахтеру" нужно потерпеть 1-2 года, а у "Динамо" стратегическая проблема - футбольный эксперт

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1 Хроника матча, видео голов

Ливерпуль - Арсенал - 5:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: