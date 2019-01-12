Где смотреть онлайн женскую эстафету Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе 13 января пройдет женская эстафета (4х6 км).

Начало гонки - в 12.45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию женской эстафеты можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Также трансляция гонки пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Состав сборной Украины на эстафету будет известен позже.

Лидером в эстафетах на текущем этапе Кубка мира является сборная Италии (60 очков), на втором месте идет Швеция (54), третья позиция у Франции (48). Сборная Украины расположилась на восьмом месте (34).

Ранее "Апостроф" опубликовал видео мужского спринта на Кубке мира в Оберхофе.