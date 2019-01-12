Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женской гонки преследования в Оберхофе

12 января в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, состоится женская гонка преследования.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской гонки преследования в Оберхофе.

Начало гонки - в 13.45.

Сборную Украины в гонке представят Юлия Джима, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко и Юлия Журавок.

Напомним, что в данный момент в общем зачете Кубка мира лидирует итальянская спортсменка Доротея Вирер, в активе которой 398 очков. Второе место занимает Паулина Фиалкова (365), на третьей позиции располагается Лиза Витоцци (Италия) - 336. Лучшая из украинок - Елена Пидгрушная, которая занимает 22 место, набрав 141 очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что победительницей женского спринта в Оберхофе стала Витоцци.