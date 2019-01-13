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Украинские биатлонисты с позором завершили эстафету на Кубке мира

воскресенье, 13 января 2019, 17:22

Мужская сборная Украины по биатлону не сумела финишировать в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Украинских биатлонистов после третьего этапа сняли с гонки как круговых.

Уже на первой стрельбе Артем Прима заработал три штрафных круга и передал эстафету с отставанием от лидера в две минуты 36 секунд и на 25-й позиции. Сергей Семенов на втором этапе заработал один штрафной круг, а отставание Украины увеличилось еще на три минуты. По ходу третьего этапа, на котором украинскую сборную представлял Руслан Ткаленко отставание составляло больше семи минут, а лидирующая Россия уже опережала украинцев на круг.

В итоге третий этап Украина завершила на 22-й позиции, и Артем Тищенко, который у нашей сборной должен был финишировать в гонке, так и не стартовал.

Победу в эстафете в итоге одержали россияне. Вторыми стали французы, а третьими - австрийцы.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинки в эстафете Кубка мира в Оберхофе вошли в десятку лучших.

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