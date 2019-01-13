В чемпионате Украины появился тренер из Испании: опубликовано фото

Новым главным тренером львовских "Карпат" стал испанский специалист Фабрисиано Гонсалес, более известный как Фабри.

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

63-летний тренер поставил подпись под контрактом, который рассчитан на 2,5 года.

В тренерский штаб также вошли Пабло Вильяр Феррейро, Александр Чижевский, Богдан Стронцицкий и Павел Сиренко.

Ранее новый тренер "Карпат" возглавлял ряд испанских клубов ("Алавес", "Расинг", "Гранаду", "Эльче" и другие). Кроме того, стоит отметить, что 2013 году специалист работал с греческим "Панатинаикосом". Последним клубом Фабри была испанская "Лорка", которую он тренировал с 2017-го до июня 2018 года.

Интересно, что за последние двадцать лет тренер сменил 19 клубов.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в чемпионате Украины произошла очередная тренерская отставка.