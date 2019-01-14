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Украинский футболист перешел в клуб из топ-чемпионата: опубликовано фото

понедельник, 14 января 2019, 13:00
Фото: cdleganes.com

Украинский защитник "Луго" Василий Кравец перешел в "Леганес".

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. Часть из этой суммы получат львовские "Карпаты", чьим воспитанником является Кравец. Футболист подписал с "Леганесом" контракт на четыре с половиной года с опцией продления еще на год.

21-летний Кравец выступал за "Луго" с 2017 года. В этом сезоне он провел 16 матчей и отдал две результативные передачи. Сыграл два матча за молодежную сборную Украины.

После первого круга "Леганес" занимает 13 место в турнирной таблице испанской Примеры.

Напомним, что за "Леганес" в данный момент выступает еще один украинец – Андрей Лунин, арендованный у мадридского "Реала".

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский форвард Евгений Селезнев перешел в испанскую "Малагу".

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