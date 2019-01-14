Знаменитый украинский спортсмен ярко поддержал "Динамо" за границей: опубликовано видео

Украинский боксер Александр Усик прогулялся в именной форме киевского "Динамо" по торговому центру за границей.

Видео с Усиком в форме "Динамо" опубликовал Instagram Easyonsport.

В данный момент украинец находится на отдыхе.

Напомним, что в 2018 году 31-летний Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, завоевав трофей Мохаммеда Али за победу во Всемирной боксерской суперсерии. После этого Усик защитил свои титулы нокаутировав британского боксера Тони Беллью.

В ближайших планах украинца переход в супертяжелый вес. Его ближайшими соперниками могут стать россияне Артур Бетербиев и Денис Лебедев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик поддержал певицу Адель, которая собирается уйти со сцены.