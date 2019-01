Усик креативно поддержал популярную певицу: яркое видео

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) опубликовал видео с наградами, которые он завоевал за свою карьеру.

Это видео Усик выложил в своем Instagram под песню Адель - "Someone Like You".

"Они тоже поют", - подписал Усик видео.

Усик показал трофей Мохаммеда Али за победу во Всемирной боксерской суперсерии, а также большую коллекцию медалей и чемпионских поясов.

Таким образом украинец пошутил о флешмобе, который называется #AdeleChallenge. Суть его состоит в том, чтобы хором исполнить эту песню и записать все на видео. Данный челендж организовали фанаты певицы, призывая ее не уходить со сцены.

Подписчики Усика остались довольны увиденным, оставив восхищенные комментарии: "Сильно)", "Саня как всегда красавчик. Великих побед тебе чемпион", "Pobeddaaaaaaa", "После этого видео - продолжение челенжа бессмысленно !!!! Супер", "Мощь".

