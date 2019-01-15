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Лучший клуб мира принял важное решение по вратарю сборной Украины

вторник, 15 января 2019, 18:30

Мадридский "Реал" хочет вернуть из аренды в "Леганесе" украинского голкипера Андрея Лунина.

Об этом сообщает Marca.

По сведениям издания, в случае возвращения украинца "Реал" продаст вратаря Кико Касилью. Впрочем, сначала "Реалу" нужно получить разрешение "Леганеса" на досрочный разрыв арендного соглашения, которое действует до лета.

19-летний Лунин перешел в "Реал" летом прошлого года из "Зари" за 8,5 миллионов евро. Через несколько недель украинец был отдан в аренду "Леганесу". В нынешнем сезоне он провел четыре матча за испанский клуб во всех турнирах и пропустил два гола. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2024 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский голкипер Максим Коваль отразил пенальти в матче чемпионата Саудовской Аравии.

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