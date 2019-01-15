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Свитолина добыла уверенную победу на старте Australian Open

вторник, 15 января 2019, 09:39

На турнире "Большого шлема" в Мельбурне лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина обыграла швейцарку Викторию Голубич.

В первом матче на турнире в Австралии украинка легко обыграла соперницу — 6:1, 6:2.

За преодоление первого круга 24-летняя одесситка заработала 105 тысяч долларов призовых.

Во втором круге соперницей Свитолиной станет победительница матча Катерина Козлова (94-я) - Виктория Кужмова (48-я).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Цуренко обыграла россиянку на престижном турнире в Австралии.

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