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Форвард английского топ-клуба получил серьезную травму

вторник, 15 января 2019, 13:18

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн пропустит не менее месяца из-за травмы.

Как сообщает The Guardian, футболист сборной Англии травмировал лодыжку в матче 22-го тура национального первенства против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

По данным источника, форвард еще не прошел медицинское обследование. Он сделает это после того, как опухоль с лодыжки спадет. Тогда и будут понятны сроки восстановления футболиста.

Не исключено, что нападающий не успеет вернуться к матчу с дортмундской "Боруссией" в Лиге чемпионов, который состоится 13 февраля.

В нынешнем сезоне Кейн отыграл в 22 матчах, в которых забил 14 голов и отдал четыре голевые передачи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что знаменитый украинский спортсмен ярко поддержал "Динамо" за границей.

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