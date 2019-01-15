Форвард английского топ-клуба получил серьезную травму

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн пропустит не менее месяца из-за травмы.

Как сообщает The Guardian, футболист сборной Англии травмировал лодыжку в матче 22-го тура национального первенства против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

По данным источника, форвард еще не прошел медицинское обследование. Он сделает это после того, как опухоль с лодыжки спадет. Тогда и будут понятны сроки восстановления футболиста.

Не исключено, что нападающий не успеет вернуться к матчу с дортмундской "Боруссией" в Лиге чемпионов, который состоится 13 февраля.

В нынешнем сезоне Кейн отыграл в 22 матчах, в которых забил 14 голов и отдал четыре голевые передачи.

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