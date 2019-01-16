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"Динамо" обогатит новичка из Испании: стала известна зарплата футболиста

среда, 16 января 2019, 16:32

Стало известно, сколько будет зарабатывать в "Динамо" испанский нападающий Фран Соль, который в ближайшее время подпишет контракт с киевским клубом.

Об этом сообщает Voetbalzone.

В "Динамо" Соль будет получать 1 миллион евро в год.

Издание отмечает, что зарплата испанского нападающего вырастет более чем в восемь раз. На данный момент в составе нидерландского клуба "Виллем II" Соль получает 120 тысяч евро в год.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 26-летний Соль подпишет с "Динамо" пятилетний контракт. Киевский клуб заплатит за футболиста три с половиной миллиона евро плюс бонусы.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что полузащитник "Динамо" перешел в турецкий клуб.

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