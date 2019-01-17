Лучшая теннисистка Украины уверенно пробилась в третий круг Australian Open: опубликовано видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий круг Australian Open.

В матче второго раунда украинская теннисистка обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову. Для победы Свитолиной понадобилось два сета - 6:4, 6:1.

По ходу матча Свитолина 8 раз подала навылет, записала себе в актив 24 "виннера", допустила одну двойную ошибку и 8 невынужденных ошибок.

"Весь матч я отыграла действительно уверенно. Довольна сегодняшней игрой", - отметила украинка после матча.

В третьем круге Свитолина встретится с китаянкой Чжан Шуай (№42 в рейтинге WTA), которая во втором круге обыграла чешку Кристину Плишкову.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинка Леся Цуренко не смогла пробиться в третий круг Australian Open.