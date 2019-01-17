Свитолина закрутила роман с известным теннисистом: опубликованы фото и видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что встречается с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Француз поддерживал украинку во время ее матча второго круга Australian Open против Виктории Кужмовой. А после игры Свитолина подтвердила, что Монфис является ее бойфрендом.

"Безусловно, он поддерживает меня, а я поддерживаю его. Каждый из нас понимает, через что проходит другой. Это здорово. Что ж, да, мы встречаемся", - сказала Свитолина на пресс-конференции.

Отметим, что слухи об отношениях Свитолиной и Монфиса появились несколько недель назад после нескольких совместных фото теннисистов. В частности, в ноябре они были замечены на отдыхе на яхте.

32-летний Монфис на данный момент является 33-й ракеткой мира. Лучший его результат - шестая позиция в мировом рейтинге. На счету французского теннисиста - семь титулов на турнирах ATP.

Ранее "Апостроф" опубликовал видеообзор победного матча Свитолиной во втором круге Australian Open.