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Стало известно, почему лидер "Шахтера" хочет перейти в российский клуб

пятница, 18 января 2019, 18:28

Стали известны причины, по которым защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий хочет покинуть донецкий клуб и перейти в российский "Зенит".

Об этом сообщает Sport Arena.

Как стало известно изданию, Ракицкий может покинуть "горняков" по двум причинам. Во-первых, из-за взаимоотношений с главным тренером команды Паулу Фонсекой. Отмечается, что между игроком и тренером нет должного взаимопонимания. Кроме того, Ракицкий недоволен отношением к себе со стороны украинских болельщиков.

Также стало известно, что Ракицкий мог перейти в "Зенит" еще прошлым летом, но тогда "Зенит" не успел договориться с "Шахтером" о трансфере.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Зенит" может заплатить "Шахтеру" за игрока 10 миллионов евро. Ракицкий якобы уже согласовал с питерским клубом контракт, по которому будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что было названо имя тренера, который может заменить в "Шахтере" Фонсеку.

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